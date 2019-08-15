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Описание

Наш магазин биодобавок «Sofimarket» работает в г. Одесса уже более трех лет и теперь мы впервые в интернете. Мы очень ценим и благодарны нашим клиентам за оказанное ими доверие к нам. Нашей отличительной чертой является то, что мы предлагаем продукцию по низким ценам и регулярно расширяем ассортимент . Для постоянных и оптовых покупателей действуют скидки от 5 до 10%. И самое главное- желаем крепкого здоровья и хорошего настроения в любую погоду! С уважением коллектив»Sofimarket».

Показания: Природный антибиотик, мощный антиоксидант и иммуномодулятор.Эффективность подтверждена клиническими исследованиями КМИ УАН(кафедра инфекционных заболеваний, фтизиатрии и пульмологии). Обладает широким спектром антимикробной активности,выраженными бактерицидними, антивирусными,антисептическими свойствами. Жаропонижающее,противовоспалительное действие. Антивир представляет собой 3-х компонентную фитокомпозицию на основе растений Уссурийской тайги. Шлемник байкальский (корень)— редкое лекарственное растение, произрастающее в Забайкалье, на Дальнем Востоке и Северном Китае. В народной медицине корневище шлемника применяют в качестве общеукрепляющего, седативного и жаропонижающего средства. По успокаивающему действию на центральную нервную систему препараты шлемника намного превосходят настойки валерианы и пустырника. Целительные свойства шлемника в корнях и корневищах, которые содержат флавоноиды байкалин, байкалеин, вогонин и скутелляреин, сапонины, эфирные масла, алкалоиды, крахмал, дубильные вещества, смолы. Именно флавоноиды обусловливают широкий спектр целебных свойств шлемника. Он также проявляет противовоспалительное и антиаллергическое действие. В фитотерапии — шлемник считают кровоостанавливающим, возбуждающим пищеварение и глистогонным средством. При длительном приеме наблюдается уменьшение или исчезновение головных болей и болей в области сердца, улучшается самочувствие и работоспособность. Бархат амурский (Пробковое дерево) — относится к реликтовым растениям. Это растение имеет очень широкий круг показаний. Активные компоненты из различных частей бархата амурского обладают противовоспалительным, вяжущим, жаропонижающим, кровоостанавливающим, мочегонным, противоглистным, дезодорирующим, ранозаживляющим, фунгицидным и противоопухолевым действием, тонизируют центральную нервную систему и повышают аппетит. Эфирное масло листьев бархата обладает сильными антигельминтными, противогнилостными и бактерицидными свойствами. Элеутерококк колючий (корень) — традиционно используется для повышения умственной и физической работоспособности, при гипотонии и астении. Оказывает адаптогенное, тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее и омолаживающее действие. Улучшает кровоснабжение мозга, обладает антитоксическим действием.

Показания к применению:

острые и хронические инфекционно-воспалительные заболевания;

верхних и нижних дыхательных путей (тонзиллит, ларингит, фарингит, трахеит, бронхит, пневмония и др.);

ЛОР — органов: синуситы (гайморит, фронтит, этмоидит), тонзиллит, ринофарингит, отит;

герпес (в том числе вагинальный);

в период реабилитации (восстановления потерянных функций в результате перенесенной болезни, оперативного вмешательства);

для профилактики обострения хронической патологии и предупреждения последующего прогрессирования заболевания.

Дополнительные показания:

болезни печени и желчевыводящих путей (вирусный гепатит);

туберкулез легких, костный туберкулез (в комплексной терапии и профилактике);

воспалительные заболевания почек и мочеполовой системы.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, период беременности и коршт.ения грудью.

Способ применения: Взрослым по 1 капс. 3 раза в сутки за 30 минут до еды на протяжении 15 дней, в дальнейшем применении проконсультироваться с врачем.

Состав: Бархат амурский (пробковое дерево), Шлемник байкальский корень,Элеутерокок колючий, трифоли лист, тысячелистник.

Применяется при: Заболевания печени, Туберкулез легких, Воспалительные заболевания мочеполовой системы, Воспаление почек, Укрепление иммунитета, Обмен веществ, Реабилитация после перенесеных заболеваний, Пневмония, ОРВИ, Заболевания органов дыхания